رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.





طرابلس 16 مايو 2018 (وال) - عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي

والاجتماعي اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

فائز السراج، رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضائه وزير التخطيط الطاهر

الجهيمي ووزير المالية اسامة حماد ووكيلا وزارتي الشؤون الاجتماعية

والعمل والتأهيل.

وتم خلال الاجتماع متابعة عمل الصندوق وما أنجزه من أعمال خلال المدة

الماضية، والخطط المستقبلية لعمله حيث أحيط الأعضاء بقرار المجلس الرئاسي

المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق ليتمكن من أداء عمله على أكمل وجه.

وحث رئيس المجلس الرئاسي الجميع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع

هذا القرار موضع التنفيذ.

وخلص الاجتماع الى تشكيل فريق عمل من أعضاء المجلس لمتابعة هيكلة

الصندوق.

..(وال).