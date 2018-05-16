ادارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة تنظم ملتقى مسؤولي اليقظة الدوائية.





طرابلس 16 مايو 2018 (وال) - نظمت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات

الطبية بوزارة الصحة الملتقى الثالث لمسؤولي اليقظة بالمرافق الصحية تحت

شعار ( نحو إستراتيجية وطنية لليقظة الدوائية وسلامة المرضى).

وتم خلال الملتقى التعريف بالمنظمات والمراكز المختصة باليقظة الدوائية

في العالم؛ بالاضافة الى تقديم بعض المقترحات المتعلقة بدعم آليات

التواصل بين مسؤولي اليقظة الدوائية؛ وأخرى تتعلق بخطط للتدريب المستمر

حول مفاهيم اليقظة الدوائية.

وواوضح رئيس قسم اليقظة التابعة لإدارة الصيدلة "محمد المبروك" أن هذا

الملتقى يأتي في إطار الدور المهم الذي يلعبه قسم اليقظة الدوائية في

تقوية الرصد والإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية والمستحضرات الطبية إلى

جانب دعم آليات التواصل والرفع من مستوى أداء مسؤولي اليقظة الدوائية

بالمرافق الصحية.

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