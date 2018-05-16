اليونسكو تطلق مبادرة لإعادة إحياء مدينة الموصل القديمة .







نيويورك 16 مايو 2018 ( وال )- أطلقت منظمة اليونسكو مبادرة تهدف إلى

إعادة إحياء مدينة الموصل القديمة، وذلك من خلال تنسيق الجهود الدولية.

وقالت مديرة قسم الدول العربية بالتراث العالمي بمنظمة اليونسكو في

حوار مع أخبار الأمم المتحدة إن هذه المبادرة ، التي تشكّل نقطة انطلاق

لخطة استراتيجيّة واسعة ، تهدف إلى تعزيز روح التعايش السلمي وقيم مجتمع

شامل للجميع ، بالمشاركة في إعادة إحياء العراق على الصعيدين الاجتماعي

والاقتصادي، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق المصالحة

بين المجتمعات المحليّة من خلال صون وتعزيز التراث الثقافي.

وأشارت إلى إن المبادرة تهدف أيضا إلى بذل الجهود اللازمة لإعادة

إعمار التراث وإنعاش المؤسسات التعليميّة والثقافية في الموصل وذلك

بالتعاون الوثيق مع العراق حكومة وشعباً ، وإشراك الشباب على نحو خاص.

وجاء إعلان المنظمة الدولية بمناسبة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار

وتنمية العراق ، الذي عقد في مدينة الكويت في الفترة بين يومي 12 و14

فبراير الماضي .

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