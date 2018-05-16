مصدر عسكري : مقتل ( 10 ) جنود و ( 44 ) مسلحا في اشتباكات شرقي أفغانستان .





كابول ، 16 مايو 2018 ( وال )- سقط العشرات بين قتيل وجريح في اشتباكات

بين القوات الافغانية ومسلحين شرقي افغانستان .

وقال مصدر عسكري اليوم الأربعاء إن ( 10 ) جنود أفغان على الأقل و (

44 ) مسلحا من حركة طالبان قتلوا إثر اندلاع اشتباكات في أربع مناطق

بمقاطعة غزني شرقي افغانستان الليلة الماضية .

ونقلت مصادر اعلامية عن المصدر أن الاشتباكت اندلعت بعد أن شن المسلحون

هجوما منسقا كبيرا على نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن في مناطق " اندار "

و " جيلان " و " زانا خان " و " جوغهاتو " في عاصمة المقاطعة " غزني "

بعد منتصف الليل .

وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة استمرت حتى صباح اليوم ولكن الوضع

الأمني تحت سيطرة قوات الأمن وعادت الحياة لشكلها الطبيعي في المناطق

المذكورة."

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