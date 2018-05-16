مصدر عسكري : مقتل ( 10 ) جنود و ( 44 ) مسلحا في اشتباكات
شرقي أفغانستان .
الأربعاء ، 16- 05- 2018 - 14:55:00
كابول ، 16 مايو 2018 ( وال )- سقط العشرات بين قتيل وجريح في اشتباكات
بين القوات الافغانية ومسلحين شرقي افغانستان .
وقال مصدر عسكري اليوم الأربعاء إن ( 10 ) جنود أفغان على الأقل و (
44 ) مسلحا من حركة طالبان قتلوا إثر اندلاع اشتباكات في أربع مناطق
بمقاطعة غزني شرقي افغانستان الليلة الماضية .
ونقلت مصادر اعلامية عن المصدر أن الاشتباكت اندلعت بعد أن شن المسلحون
هجوما منسقا كبيرا على نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن في مناطق " اندار "
و " جيلان " و " زانا خان " و " جوغهاتو " في عاصمة المقاطعة " غزني "
بعد منتصف الليل .
وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة استمرت حتى صباح اليوم ولكن الوضع
الأمني تحت سيطرة قوات الأمن وعادت الحياة لشكلها الطبيعي في المناطق
المذكورة."
...( وال )...