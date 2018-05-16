الرئيس السنغالي يدعو الأمم المتحدة إلى وقف حمام الدم في فلسطين .الأربعاء ، 16-05-2018 - 15:00:00



داكار 16- مايو 2018م ( وال ) - دعا الرئيس السنغالي " ماكي سال " الأمم
المتحدة إلى وقف حمام الدم الذي يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء في قطاع
غزة على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي .
ونقلت مصادر اعلامية عن الرئيس السنغالي في تصريح له إن العدوان
المستمر الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال يدعو إلى اتخاذ
قرارات حازمة من طرف الأمم المتحدة من أجل وضع حد له.
وجدد " ماكي سال " موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية. مؤكدًا
دعمها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
...( وال )...

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