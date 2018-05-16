اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب غداً لبحث العدوان
الإسرائيلي على الفلسطينيين .
الأربعاء ، 16- 05- 2018 - 14:42:00
القاهرة 16 مايو 2018م ( وال ) - أعلنت جامعة الدول العربية اليوم أنه
تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء
الخارجية العرب غدا الخميس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بناء على طلب
السعودية ، وذلك لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني،
والتحرك لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة
القدس.
نقلت ذلك مصادر اعلامية عربية عن السفير " حسام زكي " الأمين العام
المساعد للجامعة العربية .
وقال " زكي " إن الاجتماع سيناقش الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وكذلك بالنسبة لنقل الولايات المتحدة
سفارتها للقدس .
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