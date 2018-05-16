القاهرة 16 مايو 2018م ( وال ) - أعلنت جامعة الدول العربية اليوم أنهتقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراءالخارجية العرب غدا الخميس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بناء على طلبالسعودية ، وذلك لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني،والتحرك لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينةالقدس.نقلت ذلك مصادر اعلامية عربية عن السفير " حسام زكي " الأمين العامالمساعد للجامعة العربية .وقال " زكي " إن الاجتماع سيناقش الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائمالتي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وكذلك بالنسبة لنقل الولايات المتحدةسفارتها للقدس ....( وال )...