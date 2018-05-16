أجهزة الأمن العراقية : قتلى وجرحى في تفجير انتحاري شمالي بغداد .





بغداد 16- مايو 2018م ( وال ) - سقط العديد من القتلى والجرحى في تفجير

شمالي العاصمة العراقية بغداد .

وقالت أجهزة الأمن العراقية إن قتلى وجرحى سقطوا شمالي بغداد يوم

الأربعاء عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه في مجلس عزاء .

وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة " الطارمية " التي تقع على بعد 25

كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

ولم تشر المصادر بالتحديد إلى عدد القتلى والجرحي ، كما لم تعلن أي

جهة مسؤوليتها عن الهجوم .

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