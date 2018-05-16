أجهزة الأمن العراقية : قتلى وجرحى في تفجير انتحاري شمالي بغداد .الأربعاء ، 16-05-2018 - 14:35:00



بغداد 16- مايو 2018م ( وال ) - سقط العديد من القتلى والجرحى في تفجير
شمالي العاصمة العراقية بغداد .
وقالت أجهزة الأمن العراقية إن قتلى وجرحى سقطوا شمالي بغداد يوم
الأربعاء عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه في مجلس عزاء .
وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة " الطارمية " التي تقع على بعد 25
كيلومترا إلى الشمال من بغداد.
ولم تشر المصادر بالتحديد إلى عدد القتلى والجرحي ، كما لم تعلن أي
جهة مسؤوليتها عن الهجوم .
...( وال )...

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