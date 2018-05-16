الشرطة الإندونيسية : مقتل ( 5 ) أشخاص خلال هجوم على مقر
للشرطة في إندونيسيا .
الأربعاء ، 16- 05- 2018 - 14:30:00
جاكرتا 16 مايو 2018 ( وال )- قتلت الشرطة الإندونيسية اليوم الاربعاء
أربعة أشخاص هاجموا مقرا للشرطة باقليم " رياو " .
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية
إن المهاجمين استخدموا "مناجل" عند اقتحام مقر الشرطة بسيارتهم .
وأضاف المتحدث ، أن شرطيا قتل وأصيب آخران في الهجوم الذي وقع في
عاصمة الإقليم بيكانبارو ، مشيرا إلى إنه تم القبض على أحد المهاجمين بعد
فراره من مكان الحادث .
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