الشرطة الإندونيسية : مقتل ( 5 ) أشخاص خلال هجوم على مقر للشرطة في إندونيسيا .





جاكرتا 16 مايو 2018 ( وال )- قتلت الشرطة الإندونيسية اليوم الاربعاء

أربعة أشخاص هاجموا مقرا للشرطة باقليم " رياو " .

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية

إن المهاجمين استخدموا "مناجل" عند اقتحام مقر الشرطة بسيارتهم .

وأضاف المتحدث ، أن شرطيا قتل وأصيب آخران في الهجوم الذي وقع في

عاصمة الإقليم بيكانبارو ، مشيرا إلى إنه تم القبض على أحد المهاجمين بعد

فراره من مكان الحادث .

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