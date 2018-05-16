رئيس الاركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل يجتمع مع رؤساء الاركان النوعية وآمري المناطق العسكرية



طرابلس 16 مايو 2018 ( وال ) ـ اجتمع رئيس الاركان العامة اللواء عبد

الرحمن الطويل صباح اليوم الاربعاء مع رؤساء الاركان النوعية وامرى المناطق العسكرية ورؤساء

الهيئات العسكرية ومديرو الادارات برئاسة الاركان العامة بالمنطقة

الغربية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الاجراءات العملية لتفعيل المؤسسة

العسكرية ومطالبة السلطة السياسية القيام بواجباتها تجاه تفعيل المؤسسة

وذلك بتقديم الحقوق الخاصة لمنتسبيها وتطبيق القوانين والقرارات الخاصة

بالمؤسسة ورفع المرتبات المنتسبين للمؤسسة وتقديم الميزانيات اللازمة لها

ورفع سلطة بعض الوزارات من المالية التي توقف مرتبات بعض المنتسبين دون

اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

واكد رئيس الاركان العامة اللواء" عبد الرحمن الطويل " في

كلمة له على اهمية هذه الاجتماعات لمواجهة الاختناقات التي تواجه المؤسسة

العسكرية وعدم اهتمام الحكومات بهذه المؤسسة وان استقرار الدولة لا يتم

إلا بالجيش والعمل على تأهيل المؤسسة واعادة هيكلتها للمحافظة على وضع

الخطط وفق القانون . ومراعاة اختيار الطلبة للدارسة بالخارج وفق

الضوابط المعمول بها بهذه المؤسسة.



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