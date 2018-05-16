ترهونة 16 مايو 2018 ( وال ) - عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية ترهونة السيد الفاهم اهنية إجتماعا مع مدراء كل من الخدمات الصحية بالمدينة والصيدلة بمستشفى ترهونة التعليمي و فرع جهاز الإمداد الطبي ترهونة .. بحضور السيد مدير إدارة الرقابة على الوزارات.

وتم خلال الإجتماع استعراض جملة من الملاحظات التي سجلها فرع الهيئة بالخصوص والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية للمواطن والحث على تقديم أداء أفضل يساهم في خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية سواء بالمستشفى التعليمي والعيادة المجمعة وكافة المراكز الصحية الأخرى ، والقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل .

كما تم التطرق إلى وضع آلية لتوزيع كميات من الأدوية الخاصة بالأطفال تقدر كميتها بــ ( 60 ) ألف قنينة تقريباً ، لإيصالها إلى محتاجيها والتأكيد على ضرورة صرفها مجانا ، وأهمية وضع الية محددة لتوزيع الأدوية الخاصة بالاعصاب لما لها من خطورة وأهمية بالغة سواء في حياة الفرد وسلامة المجتمع وأن لا يتم صرف هذه الأدوية إلا بالطرق السليمة والصحيحة ومن خلال وصفات طبية تصرف من الأطباء المتخصصين في أمراض الأعصاب .





...( وال - ترهونة )...