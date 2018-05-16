انطلاق دوري التواصل الاجتماعي الرمضاني لكرة القدم الخماسية في دورته الثالثة ببلدية غريان .الأربعاء ، 16-05-2018 - 13:41:00



غريان 16 مايو 2018م - وال - ينظم شباب مدينة غريان دوري التواصل
الاجتماعي الرمضاني لكرة القدم الخماسية في دورته الثالثة الذي ينظم خلال
شهر رمضان المبارك بملعب تغرنة بغريان .
ودعت اللجنة المشرفة كافة الفرق المشاركة إلى ضرورة الإسراع بإحضار
(شهادة ميلاد مع الرقم الوطني - وعدد صورتين شخصيتين) ، موضحة بأنه سيتم
إجراء القرعة اليوم الأربعاء 16 مايو 2018م على تمام الساعة العاشرة
والنصف ليلاً .
( وال غريان ) .

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا