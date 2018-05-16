انطلاق دوري التواصل الاجتماعي الرمضاني لكرة القدم الخماسية في
دورته الثالثة ببلدية غريان .
الأربعاء ، 16- 05- 2018 - 13:41:00
غريان 16 مايو 2018م - وال - ينظم شباب مدينة غريان دوري التواصل
الاجتماعي الرمضاني لكرة القدم الخماسية في دورته الثالثة الذي ينظم خلال
شهر رمضان المبارك بملعب تغرنة بغريان .
ودعت اللجنة المشرفة كافة الفرق المشاركة إلى ضرورة الإسراع بإحضار
(شهادة ميلاد مع الرقم الوطني - وعدد صورتين شخصيتين) ، موضحة بأنه سيتم
إجراء القرعة اليوم الأربعاء 16 مايو 2018م على تمام الساعة العاشرة
والنصف ليلاً .
( وال غريان ) .