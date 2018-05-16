انطلاق دوري التواصل الاجتماعي الرمضاني لكرة القدم الخماسية في دورته الثالثة ببلدية غريان .





غريان 16 مايو 2018م - وال - ينظم شباب مدينة غريان دوري التواصل

الاجتماعي الرمضاني لكرة القدم الخماسية في دورته الثالثة الذي ينظم خلال

شهر رمضان المبارك بملعب تغرنة بغريان .

ودعت اللجنة المشرفة كافة الفرق المشاركة إلى ضرورة الإسراع بإحضار

(شهادة ميلاد مع الرقم الوطني - وعدد صورتين شخصيتين) ، موضحة بأنه سيتم

إجراء القرعة اليوم الأربعاء 16 مايو 2018م على تمام الساعة العاشرة

والنصف ليلاً .

( وال غريان ) .