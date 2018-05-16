هيئة الرقابة الإدارية فرع الجبل الغربي تطلب من المصارف التجارية العاملة ببلدية غريان وقف التعامل مع لجنة إدارة الأزمة بالبلدية .





غريان 16 مايو 2018م - وال - طالبت هيئة الرقابة الإدارية فرع الجبل

الغربي المصارف التجارية العاملة ببلدية غريان إيقاف التعامل نهائياً مع

لجنة الأزمة فيما يخص سحب السيولة النقدية للمواطنين وحصر التعامل مع

مندوبي المحلات في ذلك .

وأوضحت الهيئة في قرارها الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة

منه بأنه نظراً للشكاوى المتعددة الواردة إلينا من المواطنين وعدد من

مختاري المحلات المتضمنة عدم رغبتهم في التعامل من لجنة الأزمة غريان لما

لوحظ عليها من سوء إدارة ، ولما تبين لهيئة الرقابة الإدارية فرع الجبل

الغربي من تجاوزات من خلال متابعتها لأعمال لجنة إدارة الأزمة بغريان

خلال الفترة السابقة فإنها تطلب من كافة المصارف التجارية العاملة ببلدية

غريان إيقاف التعامل نهائياً مع لجنة الأزمة بالبلدية فيما يخص سحب

السيولة النقدية للمواطنين وحصر التعامل مع مندوبي المحلات في ذلك .

....( وال غريان ).....