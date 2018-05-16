طرابلس 16 مايو 2018 ( وال )- اصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا حملفيه ديوان المحاسبة كامل المسؤولية عن نقص السلع في السوق الليبي .وقال المركزي في بيانه الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منهانه بادر منذ اواخر العام 2017 عبر مراسلات ولقاءات رسمية مع الجهاتالمعنية الى التنبية الى بوادر ازمة نقص للمواد الغذائية وارتفاعاسعارها .وأضاف المركزي في بيانه ان المجلس الرئاسي استجاب واصدر القرار( 363 )لسنة 2018 بشأن توريد السلع الاساسية مشيرا الى ان المصرف على استعدادلتنفيذ القرار لتخفيف معاناة المواطن غير ان ديوان المحاسبة اوقف تنفيذالقرار .وحمل المركزي ديوان المحاسبة مسؤولية معاناة المواطن بسبب اياقفهالقرار ، مبديا استعداده الى دعم اي مبادرة تأخذها السلطات المختصةلتوفير السلع.يشار إلى أن ديوان المحاسبة حمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاقالوطني مسؤولية التأخر في تنفيذ أحكام قراره رقم 505 لسنة 2018 م بشأنالإذن بتوريد بعض السلع الأساسية.وقال رئيس ديوان المحاسبة خالد الشكشاك في خطاب موجه لرئيس المجلسالرئاسي فائز السراج وتحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه إن قرارالمجلس الرئاسي بشأن توريد بعض السلع الأساسية قضى بتشكيل لجنة لتنفيذأحكامه بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.وأضاف الديوان فى خطابه أن هذا القرار جاء بناء على دراسة فنية مقدمةمن وزارة الاقتصاد والصناعة بينت احتياجات السوق المحلي من السلعالغذائية وكمياتها خلال شهر رمضان .