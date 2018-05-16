المركزي طرابلس يحمل ديوان المحاسبة مسؤولية نقص السلع .
الأربعاء ، 16- 05- 2018 - 13:05:00
طرابلس 16 مايو 2018 ( وال )- اصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا حمل
فيه ديوان المحاسبة كامل المسؤولية عن نقص السلع في السوق الليبي .
وقال المركزي في بيانه الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه
انه بادر منذ اواخر العام 2017 عبر مراسلات ولقاءات رسمية مع الجهات
المعنية الى التنبية الى بوادر ازمة نقص للمواد الغذائية وارتفاع
اسعارها .
وأضاف المركزي في بيانه ان المجلس الرئاسي استجاب واصدر القرار( 363 )
لسنة 2018 بشأن توريد السلع الاساسية مشيرا الى ان المصرف على استعداد
لتنفيذ القرار لتخفيف معاناة المواطن غير ان ديوان المحاسبة اوقف تنفيذ
القرار .
وحمل المركزي ديوان المحاسبة مسؤولية معاناة المواطن بسبب اياقفه
القرار ، مبديا استعداده الى دعم اي مبادرة تأخذها السلطات المختصة
لتوفير السلع.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة حمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني مسؤولية التأخر في تنفيذ أحكام قراره رقم 505 لسنة 2018 م بشأن
الإذن بتوريد بعض السلع الأساسية.
وقال رئيس ديوان المحاسبة خالد الشكشاك في خطاب موجه لرئيس المجلس
الرئاسي فائز السراج وتحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه إن قرار
المجلس الرئاسي بشأن توريد بعض السلع الأساسية قضى بتشكيل لجنة لتنفيذ
أحكامه بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأضاف الديوان فى خطابه أن هذا القرار جاء بناء على دراسة فنية مقدمة
من وزارة الاقتصاد والصناعة بينت احتياجات السوق المحلي من السلع
الغذائية وكمياتها خلال شهر رمضان .