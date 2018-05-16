المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها يشكلان لجنة مشتركة تعنى بالأمن
الصناعي .
الأربعاء ، 16- 05- 2018 - 12:56:00
طرابلس 16 مايو 2018 (وال)- اتخذت المؤسسة الوطنية للنفط مجموعة من
الإجراءات العاجلة للرفع من مستوى الأمن الصناعي بشركات قطاع النفط ،
وذلك تنفيذا لاجتماع كان قد عقد بمدينة طرابلس يوم الاثنين الماضي بين
مدراء الأمن بالمؤسسة و10 شركات نفط أجنبية.
وحضر الاجتماع أيضا مدراء إدارات الأمن الصناعي بالمؤسسة وشركة زلاف
وبعض من شركاء المؤسسة مثل "أو أم في" وشلمبرجير وريبسول وفنترسال
والشركة البولندية للنفط والغاز وتوتال وستات أويل وسانكور وبيكر وايني.
وسيتم تقييم الأوضاع الأمنية لمختلف مواقع انتاج النفط في ليبيا، كلّ
على حدى، من طرف لجنة متخصصة تم تشكيلها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط
وشركائها، وذلك من خلال استعمال مركز للرصد الالكتروني والاستعانة بخبرات
موظفي الأمن بالشركات المحلية والشركاء.
وأكد مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة والتنمية المستدامة
بالمؤسسة الوطنية للنفط " خالد بوخطوة "أهمية الأمن في قطاع النفط،
والاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة للأمن وعمل الشركات .
وشدد أهمية الدور الذي يلعبه العاملون بإدارات الأمن الصناعي في الحفاظ
على الامن والسلامة للعاملين بالشركات النفطية .
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