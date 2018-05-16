طرابلس 16 مايو 2018 (وال)- اتخذت المؤسسة الوطنية للنفط مجموعة منالإجراءات العاجلة للرفع من مستوى الأمن الصناعي بشركات قطاع النفط ،وذلك تنفيذا لاجتماع كان قد عقد بمدينة طرابلس يوم الاثنين الماضي بينمدراء الأمن بالمؤسسة و10 شركات نفط أجنبية.وحضر الاجتماع أيضا مدراء إدارات الأمن الصناعي بالمؤسسة وشركة زلافوبعض من شركاء المؤسسة مثل "أو أم في" وشلمبرجير وريبسول وفنترسالوالشركة البولندية للنفط والغاز وتوتال وستات أويل وسانكور وبيكر وايني.وسيتم تقييم الأوضاع الأمنية لمختلف مواقع انتاج النفط في ليبيا، كلّعلى حدى، من طرف لجنة متخصصة تم تشكيلها من قبل المؤسسة الوطنية للنفطوشركائها، وذلك من خلال استعمال مركز للرصد الالكتروني والاستعانة بخبراتموظفي الأمن بالشركات المحلية والشركاء.وأكد مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة والتنمية المستدامةبالمؤسسة الوطنية للنفط " خالد بوخطوة "أهمية الأمن في قطاع النفط،والاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة للأمن وعمل الشركات .وشدد أهمية الدور الذي يلعبه العاملون بإدارات الأمن الصناعي في الحفاظعلى الامن والسلامة للعاملين بالشركات النفطية .....( وال ) ...