مركز علاج السكر والغدد الصماء ترهونة ينظم محاضرات علمية توعوية حول نقص فيتامين (د) ومرض السكرى خلال شهر رمضان.





ترهونة 16 مايو 2018 ( وال ) - نظم مركز علاج السكر والغدد الصماء

ترهونة محاضرات علمية توعوية حول نقص فيتامين (د) و مرض السكري خلال شهر

رمضان المبارك ، بهدف الرفع من مستوى الوعى لدى المواطنين ، وجميع شرائح

المجتمع بالبلدية.

وشارك في هذه المحاضرات التوعوية التي استضافها المركز الصحي غرب

المدينة لعناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمركز.

وتناولت هذه المحاضرات التثقيفية ما يسببه نقص فيتامين (د) من

امراض ، وما يتعرض له مرضى السكري من متاعب وصعوبات خلال شهر رمضان

الكريم .. وما يعانيه مرضى السكري من اعراض تتطلب مراجعة الطبيب.

ويذكر ان فيتامين " د " يذوب في الماء ، ويتحصل الانسان على

احتياجاته من اشعة الشمس ، وان من اعراض نقص الفيتامين الشعور بالتعب

والاجهاد وضعف التركيز ..

والاغذية الغنية بفيتامين (د) الاسماك والبيض وكبد البقر .. وأن

امراض نقص الفيتامين امراض شائعة ومنتشره بين الاطفال والنساء وكبار

السن.

..( وال ترهونة ) ..