الدولار يصعد لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2017 بفعل زيادة تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.الأربعاء ، 16-05-2018 - 12:15:00



ابو ظبي 16 مايو 2018 (وال) - ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة عملات
كبرى في تداولات الأربعاء ، عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي، بفعل
زيادة تكاليف الاقتراض وصعود عوائد السندات في الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة ما
وضع ضغوطاً على بيع السندات الأمريكية، ورفع عوائد السندات لأجل عشر
سنوات صوب أعلى مستوى منذ يوليو2011.
وزاد العائد على السندات الأمريكية أكثر من 3 بالمائة.
وبحلول الساعة ( 06:34 تغ ) ، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل
أغلب العملات الرئيسية، بنسبة 0.03 بالمائة إلى 93.17 وهو أعلى مستوى في
أكثر من 5 أشهر ونصف.
...(وال)..

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا