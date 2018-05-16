الدولار يصعد لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2017 بفعل زيادة تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.





ابو ظبي 16 مايو 2018 (وال) - ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة عملات

كبرى في تداولات الأربعاء ، عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي، بفعل

زيادة تكاليف الاقتراض وصعود عوائد السندات في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة ما

وضع ضغوطاً على بيع السندات الأمريكية، ورفع عوائد السندات لأجل عشر

سنوات صوب أعلى مستوى منذ يوليو2011.

وزاد العائد على السندات الأمريكية أكثر من 3 بالمائة.

وبحلول الساعة ( 06:34 تغ ) ، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل

أغلب العملات الرئيسية، بنسبة 0.03 بالمائة إلى 93.17 وهو أعلى مستوى في

أكثر من 5 أشهر ونصف.

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