موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاربعاء 16 مايو 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* طرابلس - وكالة الانباء الليبية تطلق اليوم موقعها الالكتروني

الجديد على شبكة المعلومات الدولية "الانترنيت" بحلة جديدة في اطار

سلسلة من الاجراءات التي بدأت الوكالة في اتخاذها لمواكبة التطورات

التقنية الحديثة.. وإضفاء المرونة في استخدام الموقع وتسهيل الوصول إلى

المعلومة وزيادة الجاذبية .



* طرابلس - المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس " علي

ساسي" يتابع مجريات العمل بمشروع محطة كهرباء الزهراء..

* طرابلس- وزير الداخلية يتفقد سير العمل بمديرية أمن ترهونة ويعقد

اجتماعا لمتابعة الاوضاع الامنية بالمدينة والصعاب والمختنقات التي

تواجهها .

* طرابلس- اتحاد عمال ليبيا ينظم احتفالية بالمناسبة اليوم العالمي

للعمال حضرها النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق".

*سرت - فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت يباشر اصدار الجوازات

الالكترونية للمواطنين.

* بنغازى- معرض بمدينة المرج بمناسبة أسبوع المرور العربي الموحد .

* بنغازى- فريق خبراء من الخبرة القضائية فرع طبرق يعلن بأن نبته

الداتورا هي مخدرة ولها تأثيرات سامة ،وتسبب شلل في الجهاز العصبي

والتنفسي وتؤدي للوفاة.

* طرابلس- بعثة الأمم المتحدة للدعم تناقش مع المفوضية الوطنية

للانتخابات التعاون الثنائي لعودة نشاط المفوضية عقب الهجوم الإرهابي

الغادر.

* بنغازى- رفع الرهن العقاري عن مقر نادي المروج الرياضي، لصالح مصرف

التجارة والتنمية، البالغ قيمته مليون وثلاثمائة ألف دينار ليبي

* طرابلس- رئيس ديوان المحاسبة يحمل في خطاب له رئيس المجلس الرئاسي"

السراج " مسؤولية التأخر في تنفيذ أحكام قراره رقم 505 لسنة 2018 م بشأن

الإذن بتوريد بعض السلع الأساسية.

*سرت - أطباء مستشفى بن سينا التعليمى بسرت ينظمون حملة توعوية تثقيفية

طبية لطالبات مدارس الثانوية للتعريف بمخاطر سرطان الثدى.

* بنغازي - مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي يستعرض مع رؤساء

مكاتب الخدمات الضمانية أوضاع المكاتب الضمانية وسير عملها .

* بنغازي- اختتام دورة تدريب الدبلوم الاحترافي في إدارة المطارات،

ببنغازي بمشاركة أكثر من 20 متدربا.

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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