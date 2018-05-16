موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاربعاء 16 مايو 2018 .



.

*** قوات الاحتلال الصهيوني تداهم عمارة سكنية وتعتقل 5 مواطنين من

محافظة رام الله والبيرة,وإصابت العشرات من طلبة المدرس باختناق

لاستنشاقهم الغاز المدمع خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.

*** السعودية تطلب من مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماع غير عادي

اليوم على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي

الفلسطينية المحتلة، والتحرك لمواجهة القرار الامريكي بنقل سفارتها إلى

مدينة القدس المحتلة .

*** تركيا تطرد القنصل الصهيوني في اسطنبول، ردا عن ارتكابها المجزرة

التي تفذتها قوات الاحتلال االعدو الصهيوني بحق المتظاهرين الفلسطينيين

على طول قطاع غزة، والتي اسفرت عن 61 شهيدا، وأكثر من 3000 جريح.

*** شمال كوريا تهدد بإلغاء القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي

كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا ما ضغطت واشنطن عليها من

أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي.

*** ثمانية عشر شخصا يلقون مصرعهم جراء انهيار أحد الجسور في مدينة

فاراناسي الواقعة شمال شرقي الهند.



... (( وكالة الانباء الليبية

)) ...