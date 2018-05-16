الشركة العامة للكهرباء : فائض الاحتياطي اليوم الاربعاء يقدر
بحوالي 400 ميغا وات .
الأربعاء ، 16- 05- 2018 - 11:52:00
. ولا وجود لساعات طرح الأحمال .
طرابلس 16 مايو 2018 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم
الاربعاء انها سجلت فائض في توليد الكهرباء من مختلف المحطات قدر بحوالي
400 ميغا وات .. وبالتالي فإن الشبكة مستقره ولن يكون هناك طرح للاحمال .
وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية : أن التوليد المتاح للشبكة العامة
يقدر بـ 4900 ميجاوات وأن الاستهلاك المتوقع 4500 ميجاوات ، .
...( وال ) ...
طرابلس 16 مايو 2018 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم
الاربعاء انها سجلت فائض في توليد الكهرباء من مختلف المحطات قدر بحوالي
400 ميغا وات .. وبالتالي فإن الشبكة مستقره ولن يكون هناك طرح للاحمال .
وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية : أن التوليد المتاح للشبكة العامة
يقدر بـ 4900 ميجاوات وأن الاستهلاك المتوقع 4500 ميجاوات ، .
...( وال ) ...