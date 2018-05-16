الشركة العامة للكهرباء : فائض الاحتياطي اليوم الاربعاء يقدر بحوالي 400 ميغا وات .الأربعاء ، 16-05-2018 - 11:52:00

. ولا وجود لساعات طرح الأحمال .

طرابلس 16 مايو 2018 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم
الاربعاء انها سجلت فائض في توليد الكهرباء من مختلف المحطات قدر بحوالي
400 ميغا وات .. وبالتالي فإن الشبكة مستقره ولن يكون هناك طرح للاحمال .
وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية : أن التوليد المتاح للشبكة العامة
يقدر بـ 4900 ميجاوات وأن الاستهلاك المتوقع 4500 ميجاوات ، .
...( وال ) ...

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