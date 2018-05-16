الشركة العامة للكهرباء : فائض الاحتياطي اليوم الاربعاء يقدر بحوالي 400 ميغا وات .

. ولا وجود لساعات طرح الأحمال .



طرابلس 16 مايو 2018 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم

الاربعاء انها سجلت فائض في توليد الكهرباء من مختلف المحطات قدر بحوالي

400 ميغا وات .. وبالتالي فإن الشبكة مستقره ولن يكون هناك طرح للاحمال .

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية : أن التوليد المتاح للشبكة العامة

يقدر بـ 4900 ميجاوات وأن الاستهلاك المتوقع 4500 ميجاوات ، .

...( وال ) ...