شمال كوريا تهدد بإلغاء القمة مع امريكا .





سيول 16 مايو 2018 (وال) - هددت شمال كوريا اليوم الأربعاء بإلغاء القمة

المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي

دونالد ترامب إذا ما ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها

النووية في شكل أحادي.

كما الغت كوريا الشمالية لقاء رفيع المستوى مع كوريا الجنوبية احتجاجا

على المناورات العسكرية السنوية "الاستفزازية" التي تجريها سيول وواشنطن.



ووصفت كوريا الجنوبية قرار نظيرتها الشمالية بإلغاء محادثات رفيعة

المستوى بسبب المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

بأنه "مؤسف".

وقالت وزارة الوحدة في بيان إن قرار كوريا الشمالية "مؤسف ولا يتفق مع

روح وهدف الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين زعيمي البلدين"، حسبما ذكرت

وكالة يونهاب للأنباء.

وأضاف البيان أن حكومة سول لا تزال ملتزمة بإعلان بانمونغون الذي تم

التوصل إليه في قمة الكوريتين الشهر الماضي، وحثت بيونغ يانغ على العودة

إلى المحادثات "في أقرب وقت ممكن".

وذكرت الوزارة أنه سيتم إرسال بيان رسمي إلى كوريا الشمالية اليوم

الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتصدر ملف الاسلحة النووية الكورية الشمالية جدول أعمال

المحادثات، غير أن الشمال لطالما أكد على مدى سنوات أنه لن يتخلى عن

سلاحه النووي.

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