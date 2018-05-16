مقتل 18 شخصا في انهيار جسر بمدينة فاراناسي الهندية.الأربعاء ، 16-05-2018 - 11:29:00



نيودلهي 16 مايو 2018 (وال) - لقي ثمانية عشر شخصا على الأقل مصرعهم جراء
انهيار أحد الجسور في مدينة فاراناسي الواقعة شمال شرقي الهند.
وذكرت محطة "بي بي سي"، اليوم الأربعاء أن عشرات الأشخاص لا يزالون
تحت الأنقاض والجزء الإسمنتي من الجسر الذي انهار على طريق للسيارات ،
فيما لا يزال سبب الانهيار مجهولا.
وأعرب رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" عن تعازيه لعائلات القتلى
وكتب على "تويتر"، أنه "مفجوع بمقتل مواطنيه".

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