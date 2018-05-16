اختتام دورة تدريب الدبلوم الاحترافي في إدارة المطارات ببنغازي.





بنغازي 16 مايو 2018 ( وال ) - اختتمت بمقر جامعة بنغازي الأهلية

دورة تدريب الدبلوم الاحترافي في إدارة المطارات، التي عقدت تحث إشراف

مركز أنوار المستقبل للتدريب والتحكيم بمشاركة أكثر من 20 متدربا.

وتهدف الدورة التي نظمتها مصلحة الطيران المدني إلى اعداد عناصر

أكفاء محترفين لهم دراية كاملة بمجال ادارة المطارات .

وتناولت الدورة من خلال محاضرات الخبراء والمهندسين المختصين التطور

العلمي الذي شهده مجال ادرة المطارات والنظم الحديثة والمفهوم العصري

لإدارة المطارات من أجل الارتقاء بخدمات المطارات بكل انحاء ليبيا .

وأوضحت مدير عام مركز أنوار المستقبل الدولي للتدريب والتحكيم،

دكتورة عايدة اللافي، أن هذه الدورة تنظم لأول مرة في ليبيا "الدبلوم

الاحترافي لإدارة المطارات" تحت اشراف المركز بمشاركة عدد من الموظفين

ومن المهتمين بإدارة المطارات.، وعلى مدى اسبوعين تلقى المشاركون محاضرات

وتدريبات عن النظم الحديثة في هذا المجال ...

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