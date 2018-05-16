مصرف التجارة والتنمية يرفع الرهن العقاري عن نادي المروج الرياضي.الأربعاء ، 16-05-2018 - 11:10:00



بنغازى 16 مايو 2018 ( وال )- تم رفع الرهن العقاري عن مقر نادي
المروج الرياضي، لصالح مصرف التجارة والتنمية، بالمدينة الرياضية المرج
البالغ قيمته مليون وثلاثمائة ألف دينار ليبي .
وحضر فك الرهن العقاري مدير مصرف التجارة والتنمية، وعميد بلدية
المرج ورئيس مجلس ادارة النادي وعدد من محبي ومشجعي النادي .
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي المروج إنه وبعد فك الرهن القائم يكون من
حق النادي التصرف في أملاكه حسب ما تقتضيه مصلحة النادي، مشيرا إلى إن
الرهن أثقل كاهل النادي لأكثر من عشرين عاماً نتيجة أخطاء سابقة .
وشدد رئيس مجلس الإدارة حرص الادارة على تطوير النادي وزيادة انتشار
الالعاب الرياضية بين شباب مدينة المرج في مختلف الالعاب الرياضية ..

.. وال بنغازى ....

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