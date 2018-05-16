نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأربعاء ، 16- 05- 2018 - 10:51:00
طرابلس 16 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على
بعض المناطق خاصة يوم الغد قد يصحبها خلايا رعدية.
الريح برانى سرعته مابين (10-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين
)0.50-1.50) متر، البحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب.
درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة عند
سقوط المطر .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب إلى صافية ، الريح براني إلى شلوق سرعته مابين
(05-15)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-0.75) متر
البحر هادئ الى خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (19-20)
درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة.
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