هيئة الرقابة بترهونة تتابع مع جهاز الحرس البلدي الحد من ارتفاع الاسعار وحصر المخالفات .الأربعاء ، 16-05-2018 - 10:26:00

ترهونة 16 مايو 2018 ( وال ) - عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية ترهونة السيد الفاهم هنية اجتماعا موسعا مع مدير فرع جهاز الحرس البلدي ببلدية ترهونة و ومراقب الاقتصاد بترهونة بحضور مدير إدارة الرقابة على الوزارات بفرع الهيئة. وتركز الإجتماع على مناقشة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ووضع الآليات التى من شأنها الحد من إرتفاعها وتنفيذ الضوابط الكفيلة بذلك .
كما تمت مناقشة متابعة آلية الاعتمادات وآلية صرفها بما يمكنها من حل الاختناقات وبما يستوعبه السوق المحلي ، ومتابعة التسعيرة الرسمية للدقيق وسعر رغيف الخبز ووزنه ، اضافة الى معايرة اجهزة موازين اللحوم الموجودة بالسوق . وتم الاتفاق والتأكيد على تفعيل دور الحرس البلدي وتطبيق القانون وحصر كافة المخالفات وتدليل الصعاب التي تواجه سير عمله وما من شانه تخفيف العبء على المواطن خاصة خلال شهر رمضان المبارك .

...( وال - ترهونة )....

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