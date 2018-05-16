الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 16 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط

امطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا ، والرياح شمالية

شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على الساحل الممتد

من رأس اجدير حتى طرابلس ، ودرجـات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (23-28)

مْ بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على باقى المناطق ،

ودرجـات الحـرارة القصوى تتـراوح مابين (32-37) مْ قد تصل يوم الغد الى

(43)مْ على سرت - وابونجيم وبنى وليد .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على الخليج وبنغازى ، والرياح

جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ودرجـات

الحـرارة القصوى تتراوح مابين(32-37) مْ ولا تتجاوز اليوم (26)مْ على

البطنان وتسجل ارتفاع تدريجى من يوم الغد تصل الى (41) مْ على رأس لانوف.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية

أحياناً قد تؤدى إلى جريان بعض الأودية المحلية خاصة على غدامس والحمادة

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا

مثيرة للاتربة والرمـال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-42) مْ



* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية بين

الخفيفة ومعتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصـــوى تتراوح مابين(35-38)

مْ



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