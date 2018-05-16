النفط يهبط وسط مؤشرات على وفرة المعروض رغم خفض أوبك وعقوبات إيران.الأربعاء ، 16-05-2018 - 10:42:00



سنغافورة 16 مايو 2018 ( وال )- تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء
متأثرة بوفرة الإمدادات رغم التخفيضات الراهنة في الإنتاج التي تطبقها
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعقوبات أمريكية محتملة على إيران
المصدرة للخام.
وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 78.22
دولار للبرميل بانخفاض 21 سنتا أو 0.3 بالمئة عن آخر تسوية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4
بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل .
...( وال ) ..

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