عودة العمل بفرع الجوازات والجنسية بسرت .





سرت 16 مايو 2018 ( وال )- بدأ فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت

باصدار الجوازات الالكترونية للمواطنين بعد توقف دام ثلاث سنوات .

وأقيم بهذه المناسبة احتفالية بمقر فرع المصلحة بسرت أمس الثلاثاء

حضرها رئيس وعدد من أعضاء مجلس الحكماء والشوري لقبائل منطقة سرت ، وأمر

قوة تأمين وحماية سرت ورئيس جامعة سرت وعدد من مدراء الشركات والمؤسسات

الخدمية بالبلدية وعدد من رؤساء ومنسقي مؤسسات المجتمع المدني بسرت .

وألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي أشادت باهمية تسهيل

الخدمات وتقديمها للمواطنين ، معبرة عن شكرها وتقيرها لكافة الجهات التي

قامت بدعم المصلحة من اجل اعادة العمل واصدار الجوازات الالكترونية

وتوفير الاجهزة والمعدات الحديثة .

...(وال سرت)...