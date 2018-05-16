عودة العمل بفرع الجوازات والجنسية بسرت .الأربعاء ، 16-05-2018 - 10:43:00



سرت 16 مايو 2018 ( وال )- بدأ فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت
باصدار الجوازات الالكترونية للمواطنين بعد توقف دام ثلاث سنوات .
وأقيم بهذه المناسبة احتفالية بمقر فرع المصلحة بسرت أمس الثلاثاء
حضرها رئيس وعدد من أعضاء مجلس الحكماء والشوري لقبائل منطقة سرت ، وأمر
قوة تأمين وحماية سرت ورئيس جامعة سرت وعدد من مدراء الشركات والمؤسسات
الخدمية بالبلدية وعدد من رؤساء ومنسقي مؤسسات المجتمع المدني بسرت .
وألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي أشادت باهمية تسهيل
الخدمات وتقديمها للمواطنين ، معبرة عن شكرها وتقيرها لكافة الجهات التي
قامت بدعم المصلحة من اجل اعادة العمل واصدار الجوازات الالكترونية
وتوفير الاجهزة والمعدات الحديثة .
...(وال سرت)...

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