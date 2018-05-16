افتتاح معرض للسلامة المرورية بمدينة المرج .





بنغازى 16 مايو 2018 ( وال ) .. افتتح بمدينة المرج معرضاُ خاص

بالسلامة المرورية تحت شعار " "دقة وانتباه وتركيز "بمناسبة أسبوع

المرور العربي الموحد احتوي على معروضات متنوعة تتعلق بوسائل السلامة

المرورية وأدوات السلامة والإسعافات.

كما تضمن برنامج احياء اسبوع المرور العربي على عدة مناشط ومسابقات

تثقيفية وعروضاً مرئية ومحاضرة توعوية حول طرق الحد من حوادث السير .

وحظي المعرض بمشاركة من فئة الصم والبكم وضعاف السمع الذين شاركوا

بعروض خاصة تتعلق بالاسلامة المرورية وحدوادث السير وما تسببه من مآسي .

وأوضح رئيس قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن المرج، عبد الواحد غيث،

أن الهدف من تنظيم المعرض توعية سائقو المركبات عما تسببه حوادث السير من

خسائر واضرار واعاقات ، وكذلك نشر الثقافة المرورية، والعمل المروري

واحترام رجال المرور والالتزام بقواعد واداب المرور .

يُشار إلى أن المعرض اختتم بتوزيع شهادات تكريم للمشاركين ومطبوعات

توعويةعن مآسي حوادث المرور وما تسببه من نزيف الأرواح وخسائر .

ويذكر أن احصائيات قسم مرور المرج بالحدود الإدارية خلال الربع الأول من

العام الجاري 2018 " سجلت " 17 " حادثا مروري تسببت في " 7 " وفيات، في

حين سُجلت خسائر أخرى مادية .

...( وال بنغازي ) ...