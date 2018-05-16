العثور على نبتة الداتورا المخدرة في أحد أحياء طبرق.





بنغازى 16 مايو 2018 ( وال ) - قام فريق خبراء من الخبرة القضائية

والبحوث فرع طبرق، بأخذ عينة واجراء تحاليل على نبتة يشتبه في أنها مخدرة

تم العثور عليها في أحد الأحياء السكنية بمدينة طبرق.

وأعلن فريق خبراء الأدوية والعقاقير أنه عقب أخذ عينات من النبتة

وبعد الفحص والتحاليل تبين انها نبتة الداتورا (البنج) وهي نبتة مخدرة

لها تأثيرات سامة وهي ذات أوراق عريضة واضحة التعرق، ثمارها شوكية ذات

بذور بنية داكنة وأزهارها بوقية بيضاء.

وأوضح فريق الخبراء أن هذه النبته تسبب جفاف في الفم وتشنجات عصبية

وحالة من الهذيان، يتبعها حالة من الكسل التام.

قد تؤدي جرعات مرتفعة منها إلى شلل في الجهاز العصبي والتنفسي وتؤدي

للوفاة.

يشار إلى أن النبتة تم العثور عليها في أحد الأحياء السكنية في طبرق

وبعد ورود بلاغ للجهات الأمنية، بخصوص هذه النبتة قامت النيابة العامة

طبرق بتكليف مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق لإعداد تقرير فني

بالخصوص.

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