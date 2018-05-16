ديوان المحاسبة يحمل الرئاسي مسؤولية تأخر توريد السلع الاساسية .





طرابلس 16 مايو 2018 ( وال ) - حمل ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني مسؤولية التأخر في تنفيذ أحكام قراره رقم 505 لسنة

2018 م بشأن الإذن بتوريد بعض السلع الأساسية.

وقال رئيس ديوان المحاسبة خالد الشكشاك في خطاب موجه لرئيس المجلس

الرئاسي فائز السراج وتحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه إن قرار

المجلس الرئاسي بشأن توريد بعض السلع الأساسية قضى بتشكيل لجنة لتنفيذ

أحكامه بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأضاف الديوان فى خطابه أن هذا القرار جاء بناء على دراسة فنية مقدمة

من وزارة الاقتصاد والصناعة بينت احتياجات السوق المحلي من السلع

الغذائية وكمياتها خلال شهر رمضان .

وأوضح ديوان المحاسبة أن تأخر تنفيذ هذا القرار رغم احتياجات السوق

للسلع الواردة به سيترتب فى نقص السلع الأمر الذي سيزيد من معاناة

المواطن.

وطالب ديوان المحاسبة بضرورة موافاته بقرار تشكيل لجنة تنفيذ أحكام

القرار رقم "505" لسنة "2018" حتى يتسنى له متابعة عمله من خلال اللجنة

المكلفة بموجب قرار ديوان المحاسبة مع ضرورة التأكيد على هذه اللجنة

باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بشكل عاجل خصوصا وان الهدف

من إصداره توفير السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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