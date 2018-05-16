بعثة الامم المتحدة تناقش مع المفوضية الوطنية للانتخابات التعاون الثنائي لعودة نشاط المفوضية عقب الهجوم الإرهابي الغادر.





طرابلس 16 مايو 2018 ( وال ) - استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم

اجتماع لتنسيق المساعدات للعملية الانتخابية بمقر البعثة في طرابلس.

وتناول الاجتماع الذي ضم رئيس مفوضية الانتخابات .عماد السايح، ونائب

الممثل الخاص ( ماريا ريبيرو ) افاق التعاون الثنائي بين المنظمة ومفوضية

الانتخابات والاسراع في عودة المفوضية لنشاطها عقب الهجوم الإرهابي

الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعبر المشاركون عن تعازيهم الحارة للمفوضية وأسر الشهداء وتمنوا

الشفاء العاجل للجرحى.

كما حيّوا موظفي المفوضية على مثابرتهم وتفانيهم في اداء عملهم .