بعثة الامم المتحدة تناقش مع المفوضية الوطنية للانتخابات التعاون الثنائي لعودة نشاط المفوضية عقب الهجوم الإرهابي الغادر.الأربعاء ، 16-05-2018 - 09:52:00



طرابلس 16 مايو 2018 ( وال ) - استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم
اجتماع لتنسيق المساعدات للعملية الانتخابية بمقر البعثة في طرابلس.
وتناول الاجتماع الذي ضم رئيس مفوضية الانتخابات .عماد السايح، ونائب
الممثل الخاص ( ماريا ريبيرو ) افاق التعاون الثنائي بين المنظمة ومفوضية
الانتخابات والاسراع في عودة المفوضية لنشاطها عقب الهجوم الإرهابي
الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وعبر المشاركون عن تعازيهم الحارة للمفوضية وأسر الشهداء وتمنوا
الشفاء العاجل للجرحى.
كما حيّوا موظفي المفوضية على مثابرتهم وتفانيهم في اداء عملهم .

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا