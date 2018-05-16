برنامج طبى توعوي للطالبات بسرت للتعريف بمخاطر سرطان الثدى .





سرت 16 مايو 2018(وال)- نظم أطباء مستشفى بن سينا التعليمى بسرت

حملة توعوية تثقيفية طبية لطالبات مدارس الثانوية للتعريف بمخاطر سرطان

الثدى .

وشارك في هذا البرنامج الطبي التوعوي كل من الدكتور "حسين الكاسح "

، والدكتورة ابتسام خلف اللة" اطباء الباطنة بمستشفى ابن سينا حيث

اوضحوا في محاضرات لهما بمدارس الثانوية مخاطر سرطان الثدي وطرق علاجه

والوقاية منه .. داعين بضرورة الكشف المتواصل والمستمر كل 6 اشهر على

الصدر حفاظا على الصحة العامة .

ووزعت خلال هذا البرنامج التوعوي مطويات حول مخاطر مرض سرطان الثدى وسبل

الوقاية منه ومكافحته.

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