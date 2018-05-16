برنامج طبى توعوي للطالبات بسرت للتعريف بمخاطر سرطان الثدى .الأربعاء ، 16-05-2018 - 09:26:00



سرت 16 مايو 2018(وال)- نظم أطباء مستشفى بن سينا التعليمى بسرت
حملة توعوية تثقيفية طبية لطالبات مدارس الثانوية للتعريف بمخاطر سرطان
الثدى .
وشارك في هذا البرنامج الطبي التوعوي كل من الدكتور "حسين الكاسح "
، والدكتورة ابتسام خلف اللة" اطباء الباطنة بمستشفى ابن سينا حيث
اوضحوا في محاضرات لهما بمدارس الثانوية مخاطر سرطان الثدي وطرق علاجه
والوقاية منه .. داعين بضرورة الكشف المتواصل والمستمر كل 6 اشهر على
الصدر حفاظا على الصحة العامة .
ووزعت خلال هذا البرنامج التوعوي مطويات حول مخاطر مرض سرطان الثدى وسبل
الوقاية منه ومكافحته.
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