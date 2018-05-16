اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى الوزراء بشأن القدس اليوم الخميس.الأربعاء ، 16-05-2018 - 09:28:00



القاهرة 16-مايو -2018 (وال ) - من المقرر عقد اجتماع غير عادي لمجلس
جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس، بناء
على طلب المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة القمة العربية حاليا.
وسيبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة
إلى التحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة
الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة .
...( وال ) ...

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