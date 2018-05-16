قوات الاحتلال تعتقل " 5 " مواطنين من أنحاء متفرقة في رام الله.الأربعاء ، 16-05-2018 - 09:20:00



رام الله 16 مايو2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة
الماضية، 5 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.
وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام أبو عليا،
ويحيى بدر أبو عليا من قرية المغير شمال شرق رام الله، والأسير المحرر
مؤمن زيد من مخيم الجلزون، ومحمد حامد من بيتين شرق رام الله، وأسيد أبو
عدي من قرية كفر نعمة غرب رام الله.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عمارة سكنية في حي المصايف بمدينة رام
الله، وفتشت عددا من الشقق.
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