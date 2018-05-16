تركيا تطرد القنصل الإسرائيلي في اسطنبول.





اسطنبول 16-مايو -2018 ( وال ) - طردت تركيا، في ساعة متأخرة من مساء

أمس، القنصل الإسرائيلي في اسطنبول، في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات

الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة،

والتي راح ضحيتها 61 شهيدا، وأكثر من 3000 جريح.

وأوضحت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن وزارة الخارجية التركية استدعت

القنصل الإسرائيلي في اسطنبول "يوسي سفري ليفي"، في ساعة متأخرة من مساء

أمس، وطالبته بمغادرة البلاد.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب طرد السفير الإسرائيلي، إيتان رائيه، أمس،

وبعد أن طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية القنصل التركي في القدس

المحتلة بالمغادرة، والعودة إلى بلاده.

وتركيا قررت سحب سفيريها من تل أبيب وواشنطن، احتجاجا على المجزرة التي

ارتكبت بحق المشاركين في إحياء الذكرى الـ70 للنكبة، وتنديدا بنقل البؤرة

الاستيطانية "السفارة الأميركية" إلى مدينة القدس المحتلة، الاثنين

الماضي.

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