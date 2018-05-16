وزير الداخلية المفوض يتفقد مديرية أمن ترهونة.الأربعاء ، 16-05-2018 - 08:56:00



طرابلس 16 مايو 2018 ( وال ) - تفقد وزير الداخلية المفوض العميد
عبدالسلام عاشور سير العمل بمديرية أمن ترهونة إجتمع خلالها مع مدير
مديرية أمن ترهونة ورؤساء المكاتب والأقسام بها ورؤساء مراكز الشرطة
بالمدينة .
وتناول الإجتماع الذي حضره عميد وأعضاء بلدية ترهونة ورئيس وأعضاء
مجلس مشائخ أعيان المدينة الاوضاع الامنية بالمدينة والوقوف على الصعاب
والمختنقات التي تواجه سير العملية الأمنية داخل المدينة، والعمل على دعم
المديرية من أجل إرساء الأمن والإستقرار داخل المدينة والحفاظ على
الممتلكات العامة والخاصة.
....( وال ) ...

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