اتحاد نقابات عمال ليبيا يحي اليوم العالمي للعمال .





طرابلس 16 مايو 2018 ( وال ) - أحياء اتحاد نقابات عمال ليبيا

اليوم العالمي للعمال بتنظيم احتفالية بالمناسبة حضرها النائب بالمجلس

الرئاسي " أحمد عمر معيتيق" ، ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمطاحن

والأعلاف المساهمة المهندس "جمال الجويلي"وعدد من مدراء الشركات .

كما حضر الاحتفالية أعضاء من مجلس النواب والدولة ورئيس اتحاد

العمال ورئيس غرف التجارة والصناعة " محمد الرعيض"، ومدراء الشركات

والمصانع التابعة للقطاعين العام والخاص، ونخبة من العمال بمختلف الوحدات

الإنتاجية والصناعية.

وحيا النائب ( معيتيق ) في الكلمة له عمال ليبيا والنقابات العمالية

بهذه المناسبة ، مشيدا بالجهود التي تبذلها شركة المطاحن والأعلاف لتوفير

احتياجات السوق الليبي من منتوجاتها.

وقال : ان العمال هم المحرك الأساسي للاقتصاد في ليبيا والعالم

ودعمهم من الأولويات.. مشيرا إلى أن عمال ليبيا وقع عليهم ظلم في العقود

الماضية لإشراكهم بطريقة خاطئة انتجت شراكات غير حقيقية أسهمت في تدمير

قطاع الصناعة.

وشدد على ضرورة العمل من أجل الدفع بعجلة البناء والتنمية في ليبيا

باعتبار العمال بمختلف تخصصاتهم أحد معاولها، وخلق مناخ يسهم في زيادة

الإنتاجية عن طريق تنمية الموارد البشرية من خلال رفع الكفاءة في مجال

التعليم والتأهيل التقني والفني، ومنح المتميزين حقوقهم كحافز تشجيعي

لبذل المزيد من الجهد.

كما أكد على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني ودعا لضرورة

الاهتمام بإقامة المشاريع المختلفة التي تسهم بشكل مباشر في توفير فرص

عمل وزيادة أجور العاملين في الوحدات الصناعية لارتفاع الطاقة الانتاجية

لسد احتياجات السوق الليبي.

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