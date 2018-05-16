اعادة للموقع انطلاق فعاليات المنتدى الثاني لمشروع الحوار المجتمعي .





طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - أطلقت مجموعة من "أجلك ليبيا"،

منتداها الثاني من مشروع "منصات الحوار المجتمعي" الذي يشمل منتديات

"المرأة والاقتصاد" من أجل مشاركة فاعلة للمرأة في الإنتاج والتنمية،

بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، ومركز البحوث

والدراسات الإستراتيجية.

وحضر فعاليات المنتدى والذي اقيم بالعاصمة طرابلس عدد من أعضاء البرلمان

ومجلس الدولة ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات ايمان بن يونس، ورئيس

الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، ووكيل وزارة التخطيط وعضو الحوار

السياسي، رئيس مجموعة من أجلك ليبيا، ومشروع منصات الحوار المجتمعي

بمنتدياته نهاد معيتيق، ورئيس المجلس فضيل الأمين، وعديد الشخصيات التي

لها علاقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد ألقيت خلال المنتدى عديد الكلمات التي

أشادت بمشروع منصات الحوار المجتمعي، نظراً لأهميته خلال هذه المرحلة

التي تعيشها ليبيا من أجل الخروج بمعطيات تكون حجر أساس لعملية البناء

والتنمية.

وأوصى المشاركون في المنتدى بضرورة الحرص على الحد من تضرر المرأة بسبب

النتائج السلبية للسياسات الاقتصادية ومشاكل نقص السيولة، والتأكد على

دورها في ترشيد الاستهلاك والتوسع في برامج المشروعات الصغرى وبرامج

الأسرة المنتجة لصالح المرأة بتوفير كل الدعم التقني وحاضنات الأعمال،

بالإضافة التوسع في مراكز التدريب المهني والتقني للنساء بما يدفع بها من

أجل الدخول لسوق العمل.

يذكر أن مجموعة من "أجلك ليبيا" كانت قد أطلقت أولى نشاطات للعام الحالي

في شهر يناير الماضي، المتمثل في مشروع "منصات الحوار المجتمعي" الذي شمل

منتديات المرأة، الشباب، الطفل، وخصص أول برنامجه ، لمنتديات "المرأة

والأمن"، واتخذ شعارا "أمن المرأة ..أمان المجتمع .



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