دار الافتاء والهيئة العامة للأوقاف يعلنان أن يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.الثلاثاء ، 15-05-2018 - 22:56:00


طرابلس 15 مايو 2018 (وال) - أعلن مجلس البحوثِ والدراساتِ الشرعية التابع لدار الإفتاء أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأنّ يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضح المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء ؛ انه لم تثبتْ رؤية الهلال هذه الليلة بناء على التقاريرِ المقدَّمة إليه مِن المحاكم المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤية، وعلى تقرير الفريقِ المكلفِ برصدِ الأهلة بالمراصد والمناظير الفلكية التابع لدار الإفتاء.
وهنأ مجلسُ البحوثِ بهذه المناسبة الشعب الليبي ، والأمةَ الإسلاميةَ، سائلا الله العلي القدير أن يجعله شهرَ خيرٍ وبركةٍ على الأمتينِ العربيةِ والإسلاميةِ، وأنْ يتقبلَ الصيامَ والقيامَ ،وأن يجمع شمل الليبيين ويوحدَ كلمتهم.
كما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني بأن يوم غدآ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
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