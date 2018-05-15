نتائج مباراتي الأسبوع الثاني من الدوري الرباعي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.





طرابلس 15 مايو 2018 (وال )- أقيمت مساء اليوم الثلاثاء مباراتا الأسبوع

الثاني ذهابا من الدوري الرباعي (دوري التتويج) من مسابقة الدوري الممتاز

لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018، وأسفرت نتائجهما عن تعادل الأهلي

طرابلس مع ضيفه الاتحاد بهدف مقابل هدف، والتي جمعتهما بملعب مصراتة.

افتتح فريق الاتحاد التسجيل عن طريق لاعبه "طلال فرحات" في الشوط

الأول، وعدل فريق الأهلي طرايلس النتيجة في نفس الشوط عن طريق لاعبه

"أنيس سلتو".

وبهذه النتيجة يسجل فريق الأهلي طرابلس النقطة الثانية في رصيده

ويحتل المركز الثالث مؤقتا، ويرفع الاتحاد رصيده إلى النقطة الرابعة في

المركز الأول مؤقتا.

وتفوق فريق الأهلي بنغازي على مستضيفه فريق النصر بنتيجة هدفين مقابل

لا شيء ، سجلهما لاعباه " كوفري " النيجيري في الشوط الأول، و"عبد الله

الشعافي" في الشوط الثاني، والتي جمعتهما بملعب شهداء بنينا.

وبذلك يحصد الأهلي بنغازي أول ثلاث نقاط ويحتل المركز الثاني مؤقتا،

وبقي النصر برصيده السابق نقطة واحدة في المركز الأخير مؤقتا.

وتجرى يوم الاثنين القادم 21 مايو الجاري منافسات الأسبوع الثالث

والأخير (ذهابا) حيث يستضيف فريق الأهلي بنغازي نظيره فريق الأهلي طرابلس

بملعب شهداء بنينا، وفريق الاتحاد يستضيف فريق النصر بملعب طرابلس

الدولي، وذلك على تمام الساعة الحادية عشرة ليلا.

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