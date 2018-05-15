مجموعة البنك الافريقي للتنمية تعقد اجتماعاتها السنوية بكوريا الجنوبية في 21 مايو الجاري .





أبيدجان 15 مايو 2018م ( وال ) - تعقد مجموعة البنك الافريقي للتنمية

إجتماعاتها السنوية الـ 53 بمدينة " بوسان " بكوريا الجنوبية ، خلال

الفترة من 21 الى 25 مايو الجاري تحت شعار "تسريع النمو في أفريقيا".

وذكرت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء أن الاجتماعات ، وفق البرنامج

الرسمي تبدأ بلقاءات مغلقة لبعض لجان مجلس إدارة محافظي البنك يوم

الاثنين 21 مايو في حين يلقي محافظو البنك مداخلات تعقبها اجتماعات سنوية

ولقاء وزاري لمجموعة منتدي التعاون الاقتصادي بين كوريا والقارة

الافريقية مع تكريم أفضل مصرفي أفريقي.

ويحضر المشاركون يوم الاربعاء 23 مايو لقاء عمل حول تعبئة الموارد

المالية الوطنية لتمويل التصنيع في أفريقيا ليتم بعدها الافتتاح الرسمي

للاجتماعات السنوية ويعقبه حوار حول الآفاق الاقتصادية لافريقيا ثم كلمة

لرئيس البنك العالمي جيم يونغ كيم.

وتعرض يوم الخميس 22 مايو أنشطة موازية حول استراتيجية التنويع الصناعي

في افريقيا وحول النهوض بالتجديد والمبادرة في افريقيا إلى جانب عرض

التجربة الكورية الجنوبية في مجال التصنيع وتعرض يوم الجمعة 25 مايو

مقاربات لتنيمة الاسواق الافريقية .

...( وال )...