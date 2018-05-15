" الرعاية الصحية الأولية" تعلن تنفيذ أول تدريب على استخدام الأدلة الإرشادية .
الثلاثاء ، 15- 05- 2018 - 13:22:00
طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - أعلن مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية
"غسان كريم" عن تنفيذ أول مرحلة من التدريب على استخدام الأدلة الإرشادية
داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية في 4 مدن ليبية هي بنغازي وطرابلس
وغريان وزليتن.
ونقل المكتب الاعلامي بوزارة الصحة عن كريم قوله " لأول مرة في ليبيا
سيتم استخدام أدلة إرشادية توحد سياستي التعامل مع المريض وصرف الدواء
على مستوى الدولة الليبية استناداً على أحدث الأدلة والبراهين العلمية".
وأضاف ان "هذه الأدلة وضعها 20 طبيب وأخصائي طب عام؛ تدرّبوا على أيدي
استشاريين متخصصين في وضع الأدلة الإرشادية وفقاً للدراسات والبحوث التي
تجريها مؤسسات دولية مختصة من بريطانيا وامريكا .
وأوضح أنه قد تم تنفيذ أول تدريب على استخدام الأدلة في بنغازي خلال
الفترة من 14 وحتى 19 من أبريل الماضي لعدد 15 طبيب و 22 عنصر تمريض؛
بينما نُفذت في زليتن ورشة عمل حول استخدام الدليل الإرشادي لمرض السكر
لعناصر التمريض لعدد 22 عنصر تمريض؛ وفي طرابلس تم الانتهاء من أول تدريب
لعدد 15 طبيب على استخدام الأدلة الإرشادية لمرض السكر بمجمع عرادة ؛ كما
تم تدريب عناصر التمريض بمجمع عيادات البدري على استخدام الأدلة
الإرشادية لمرض ضغط الدم؛ كما نفذت فرق عمل مدينة غريان تدريباً حول
استخدام الأدلة الإرشادية لمرض السكر لعدد 15 عنصر تمريض.
وكشف بأنه سيتم وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بـ 4 أمراض مزمنة هي السكر
والضغط والربو والانسداد الرئوي المزمن وهي أدلة ذات استخدام خاص
بالأطباء وأخرى خاصة بعناصر التمريض".
وأشار إلى أن استخدام الأدلة " سيساهم بشكل كبير من تقليل نسبة استقبال
الحالات داخل المستشفيات من خلال تفعيل دور مراكز الرعاية الأولية وسيعمل
على ترشيد استهلاك الأدوية بما يساهم على المدى الطويل في حفظ الموارد
المالية للدولة".
واشتكى مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية من نقص الأدوية العامة
والمشغلات الأساسية للمعامل؛ مشيرا الى ان ذلك "يعرقل بشكل كبير" خطط
التطوير ومؤكدا أن استخدام الأدلة داخل كل مراكز الرعاية الأولية يعتمد
بشكل أساسي على توفر الأدوية والمستلزمات العامة؛ وإلى نظام معلومات يشمل
الملفات الصحية للمواطنين وأيضاً يعتمد على وضع آليات للمتابعة والتقييم.
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