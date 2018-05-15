طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - أعلن مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية"غسان كريم" عن تنفيذ أول مرحلة من التدريب على استخدام الأدلة الإرشاديةداخل مراكز الرعاية الصحية الأولية في 4 مدن ليبية هي بنغازي وطرابلسوغريان وزليتن.ونقل المكتب الاعلامي بوزارة الصحة عن كريم قوله " لأول مرة في ليبياسيتم استخدام أدلة إرشادية توحد سياستي التعامل مع المريض وصرف الدواءعلى مستوى الدولة الليبية استناداً على أحدث الأدلة والبراهين العلمية".وأضاف ان "هذه الأدلة وضعها 20 طبيب وأخصائي طب عام؛ تدرّبوا على أيدياستشاريين متخصصين في وضع الأدلة الإرشادية وفقاً للدراسات والبحوث التيتجريها مؤسسات دولية مختصة من بريطانيا وامريكا .وأوضح أنه قد تم تنفيذ أول تدريب على استخدام الأدلة في بنغازي خلالالفترة من 14 وحتى 19 من أبريل الماضي لعدد 15 طبيب و 22 عنصر تمريض؛بينما نُفذت في زليتن ورشة عمل حول استخدام الدليل الإرشادي لمرض السكرلعناصر التمريض لعدد 22 عنصر تمريض؛ وفي طرابلس تم الانتهاء من أول تدريبلعدد 15 طبيب على استخدام الأدلة الإرشادية لمرض السكر بمجمع عرادة ؛ كماتم تدريب عناصر التمريض بمجمع عيادات البدري على استخدام الأدلةالإرشادية لمرض ضغط الدم؛ كما نفذت فرق عمل مدينة غريان تدريباً حولاستخدام الأدلة الإرشادية لمرض السكر لعدد 15 عنصر تمريض.وكشف بأنه سيتم وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بـ 4 أمراض مزمنة هي السكروالضغط والربو والانسداد الرئوي المزمن وهي أدلة ذات استخدام خاصبالأطباء وأخرى خاصة بعناصر التمريض".وأشار إلى أن استخدام الأدلة " سيساهم بشكل كبير من تقليل نسبة استقبالالحالات داخل المستشفيات من خلال تفعيل دور مراكز الرعاية الأولية وسيعملعلى ترشيد استهلاك الأدوية بما يساهم على المدى الطويل في حفظ المواردالمالية للدولة".واشتكى مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية من نقص الأدوية العامةوالمشغلات الأساسية للمعامل؛ مشيرا الى ان ذلك "يعرقل بشكل كبير" خططالتطوير ومؤكدا أن استخدام الأدلة داخل كل مراكز الرعاية الأولية يعتمدبشكل أساسي على توفر الأدوية والمستلزمات العامة؛ وإلى نظام معلومات يشملالملفات الصحية للمواطنين وأيضاً يعتمد على وضع آليات للمتابعة والتقييم....( وال )...