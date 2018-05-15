حملة ( المستقبل ) لدعم الشباب المقبل علي الزواج .

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ابو سليم 15 مايو 2018 (وال) - تم بمركز التدريب بـ بلدية_ابوسليم

صباح اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة (المختار) للتنمية

والاستثمار الصناعي ، المملوكة للدولة الليبية التابعة لوزارة الاقتصاد

والصناعة بتوفير باقة من الاثاث المنزلي ( متكون من خمسة قطع) وبعض

الاجهزة الكهربائية للشباب المقبلين على الزواج .

وتهدف الحملة في مرحلتها الاولي توفير (1000) باقة من الاثاث الجاهز

تستهدف بهم الشباب المقبلين علي الزواج وبالدرجة الاولي لمن يعانون من

ظروف صعبة حالت دون ذلك.

وتأتي هذه الخطوة من ضمن استراتيجية البلدية لدعم شريحة الشباب ودعم

الشركات الوطنية المحلية...وفتح افاق لفرص عمل كبيرة امام الشباب بداخل

هذه القلعة الصناعية مستقبلاً.

وهذا وستكون عملية التسجيل والتوزيع عن طريق مخاتير المحلات بالبلدية

وتحت اشراف لجنة الازمة بالبلدية ، وبمتابعة للجودة طبقا للمواصفات

المركز الوطني لمعايير القياسية .

وجرت عملية التوقيع بحضور عميد البلدية عبدالرحمن الحامدي ،ورئيس لجنة

الازمة عضو المجلس البلدي عبدالعزيز دغمان ،ومدير عام شركة المختار السيد

رواد الخبولي/ واعضاء المجلس البلدي ومخاتير المحلات .

(وال)