موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء 15 مايو 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* قلقيلية- عشرات المواطنين يصابون بحالات اختناق بالغاز المسيل

للدموع، عقب إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الغاز السام صوب منازل

المواطنين، خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

* غزة - رضيعة تبلغ من العمر 8 شهورتستشهد نتيجة استنشاقها للغازالسام,

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الى 59 شهيدا واصابة نحو

2800 آخرين.

* نيويورك - البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن

الدولي إلى عقد اجتماع طارئ حول الوضع المتفجر في الشرق الأوسط بعد مقتل

عشرات الفلسطينيين بأيدي رصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة

المحاصر.

* نيويورك -امريكا تعطل إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي، يعبر عن

استيائه وحزنه على سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين على أيدي قوات

الاحتلال االصهيوني في قطاع غزة.

* سيول- وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية تعلن بأن الكوريتين اتفقتا على

إجراء محادثات رفيعة المستوى لبحث الخطوات الضرورية لتنفيذ تعهد بنزع

السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

* برلين- تقدير أولي من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني يظهر تباطؤ

نمو اقتصاد ألمانيا أكثر من المتوقع في الربع الأول من السنة بسبب تجارة

ضعيفة.

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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