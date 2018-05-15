وكالة الانباء الليبية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد غدا الاربعاء .الثلاثاء ، 15-05-2018 - 13:08:00



طرابلس 15 مايو 2018 (وال)- تطلق وكالة الانباء الليبية غدا الاربعاء
موقعها الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية الانترنيت بحلته الجديدة
بعد ان تم الانتهاء من تحديثه .
وتأتي عملية التحديث بهدف إضفاء المرونة في استخدام الموقع وتسهيل الوصول
إلى المعلومة وزيادة الجاذبية .
وتتضمن عملية التحديث اضافة الى التغيير في شكل الصفحة تضمينه روابط
للتسجيلات المرئية للاحداث والمناسبات اضافة الى مجموعة الصور الثابتة
المصاحبة للاخبار .
كما تتضمن عملية التحديث تجديد في نوع وحجم الخط والشكل العام في واجهة
الصفحة وتحديث لوحة التحكم بما يسهل على المتصفح سرعة الاستخدام
والاطلاع التي يتم بثها على موقع وكالة الانباء الليبية .
وتقوم الوكالة بهذا العمل ضمن سلسلة من الاجراءات بدأت في اتخاذها في
اطار التحديث والتطوير تماشيا مع التطورات التقنية والفنية .
(وال)

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