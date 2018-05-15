مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بترهونة يقوم بجولة في عدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة .

ترهونة 15 مايو 2018 ( وال ) - قام مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بترهونة رفقة مدير إدارة الرقابة على الوزارات بالفرع ومراقب التعليم بالبلدية بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة ، وذلك للإطلاع عن سير العملية التعليمية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل القطاع .

وشملت الجولة مدرستى رأس العيد و الأمل الجديد للتعليم الأساسي لحاجتهما الماسة لإجراء الصيانة العاجلة فور إنتهاء الدراسة لهذا العام .



....( وال - ترهونة )...