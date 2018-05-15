مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بترهونة يقوم بجولة في عدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة .الثلاثاء ، 15-05-2018 - 10:41:00

ترهونة 15 مايو 2018 ( وال ) - قام مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بترهونة رفقة مدير إدارة الرقابة على الوزارات بالفرع ومراقب التعليم بالبلدية بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة ، وذلك للإطلاع عن سير العملية التعليمية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل القطاع .
وشملت الجولة مدرستى رأس العيد و الأمل الجديد للتعليم الأساسي لحاجتهما الماسة لإجراء الصيانة العاجلة فور إنتهاء الدراسة لهذا العام .

....( وال - ترهونة )...

الأكثر قراءة في وال

جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها
سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .
الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا