مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بترهونة يقوم بجولة في عدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة .
الثلاثاء ، 15- 05- 2018 - 10:41:00
ترهونة 15 مايو 2018 ( وال ) - قام مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بترهونة رفقة مدير إدارة الرقابة على الوزارات بالفرع ومراقب التعليم بالبلدية بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة ، وذلك للإطلاع عن سير العملية التعليمية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل القطاع .
وشملت الجولة مدرستى رأس العيد و الأمل الجديد للتعليم الأساسي لحاجتهما الماسة لإجراء الصيانة العاجلة فور إنتهاء الدراسة لهذا العام .
....( وال - ترهونة )...
وشملت الجولة مدرستى رأس العيد و الأمل الجديد للتعليم الأساسي لحاجتهما الماسة لإجراء الصيانة العاجلة فور إنتهاء الدراسة لهذا العام .
....( وال - ترهونة )...