وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجره غير الشرعية يجتمع مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا " .الثلاثاء ، 15-05-2018 - 10:48:00

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طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون
الهجره غير الشرعية الرائد" محمد الشيباني " مع سفيرة الاتحاد الأوروبي
لدى ليبيا " بيتينا موشايد " .
وتم خلال الإجتماع الذي حضره رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
العميد "محمد بشر" و نائبه الرائد" محمد الخوجة " مناقشة افاق التعاون
الثنائي ، والتنسيق الثنائي بين وزارة الداخلية و بعثة الإتحاد الأوروبي
لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
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