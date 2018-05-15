وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجره غير الشرعية يجتمع مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا " .

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طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون

الهجره غير الشرعية الرائد" محمد الشيباني " مع سفيرة الاتحاد الأوروبي

لدى ليبيا " بيتينا موشايد " .

وتم خلال الإجتماع الذي حضره رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

العميد "محمد بشر" و نائبه الرائد" محمد الخوجة " مناقشة افاق التعاون

الثنائي ، والتنسيق الثنائي بين وزارة الداخلية و بعثة الإتحاد الأوروبي

لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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