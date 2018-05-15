مصر تعرب عن تقديرها لجهود السلطات الليبية في اعادة رفات المواطنين المصريين الذين قتلهم تنظيم داعش الارهابي بسرت في فبراير من العام 2015 .
الثلاثاء ، 15- 05- 2018 - 10:33:00
القاهرة 15 مايو 2018 ( وال ) - أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها
لجهود السلطات الليبية في اعادة رفات المواطنين المصريين الذين قتلهم
تنظيم داعش الارهابي بسرت في فبراير من العام 2015 .
وعبرت الخارجية المصرية في بيان لها اصدرته اليوم الاربعاء عن
تقديرها للجهود الحثيثة التي قام بها مكتب النائب العام الليبي والطب
الشرعي والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الليبية كافة من
أجل إعادة رفات جثامين المواطنين المصريين الذين قتلوا في ليبيا في
فبراير 2015، وذلك عقب قيام السلطات الليبية بالقبض على بعض عناصر تنظيم
"داعش" المتورطين في هذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته 20 مواطناً
مصرياً، والوصول إلى أماكن الجثامين واستخراج الرفات.
...( وال )..