القاهرة 15 مايو 2018 ( وال ) - أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرهالجهود السلطات الليبية في اعادة رفات المواطنين المصريين الذين قتلهمتنظيم داعش الارهابي بسرت في فبراير من العام 2015 .وعبرت الخارجية المصرية في بيان لها اصدرته اليوم الاربعاء عنتقديرها للجهود الحثيثة التي قام بها مكتب النائب العام الليبي والطبالشرعي والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الليبية كافة منأجل إعادة رفات جثامين المواطنين المصريين الذين قتلوا في ليبيا فيفبراير 2015، وذلك عقب قيام السلطات الليبية بالقبض على بعض عناصر تنظيم"داعش" المتورطين في هذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته 20 مواطناًمصرياً، والوصول إلى أماكن الجثامين واستخراج الرفات....( وال )..