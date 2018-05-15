النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليببية.



طرابلس 15 مايو 2018 ( وال ) -

== منصة صبراتة تنتج 380 مليون قدم من الغازيوميا .

*صبراتة- أكدت المؤسسة الوطنية للنفظ انتهاء الأعمال الخاصة بتجهيز

والربط لمشروع بحر السلام في مرحلته الثانية، من خلال ربط آبار إنتاج غاز

بحرية جديدة بمنصة صبراتة بحقل بحر السلام.

وقالت المؤسسة الوطنية، في بيان لها ، "إن المشروع يهدف إلى المحافظة على

معدلات إنتاج الغاز ببحر السلام لضمان استقرار مد السوق المحلية من

احتياجاته بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية

والوحدات الصناعية بصورة منتظمة".

وأشار البيان إلى استئناف الإنتاج من المنصة بعد استكمال أعمال الربط

والصيانة بتاريخ 11 مايو 2018 بمعدل إنتاج يومي وصل إلى 380 مليون قدم

مكعب من الغاز، وجاري العمل على زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول إلى

المعدلات الطبيعية)).



== شراكة بين "الخليج العربي" و"أو أم في" في حقل النافورة.

*طرابلس- عقد بالمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس اجتماع جرى خلاله مناقشة

نشاط شركة الخليج العربي للنفط وشركة "أو أم في" النمساوية في حقل

النافورة أوجلة منطقة التعاقد 91 .

كما تم استعراض نشاط الشركة بالحقل في الفترة من أكتوبر 2017 إلى مارس

2018 في مجال البيئة والسلامة والدراسات المعملية وصيانة وإصلاح الآبار

والمشاريع، بالإضافة إلى سير تنفيذ النشاطات والميزانيات المعتمدة

ومستهدفات برامج الشركة في 2018, ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة

المؤسسة الوطنية للنفط لنشاط الشركات النفطية المشغلة والخدمية لسير

أنشطتها)).



== منتدى في اسكتلندا يناقش فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في

ليبيا.

* أبردين باسكتلندا - بالتنسيق مع مجلس الأعمال الليبي- البريطاني، نظم

خلال الايام الماضية من شهر مايو الجاري بمدينة أبردين باسكتلندا، منتدى

رفيع المستوى مع أكبر الشركات البريطانية، ما يعزّز من الجهود المستمرّة

التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتشجيع عودة المستثمرين والشركات

العالمية للعمل في ليبيا، وذلك بهدف مساعدتها في إعادة تأهيل الحقول

والموانئ، وإنعاش عمليّات إنتاج النفط والغاز والاستكشاف.

واكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في

كلمة القاها في المنتدى بان الهدف من تواجد الوفد الليبي هو

لمناقشة وعرض الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع

النفط والغاز في ليبيا.. ويعتبر هذا المنتدى في غاية الأهميّة، اذ أنّه

يعكس حرصنا على العمل مع خبراء استشاريين ومتعاقدين وبائعين ومقدّمي

خدمات ذوي كفاءات ومؤهلات عالية في قطاع النفط والغاز" )).

== توتال" تطور موارد للغاز الطبيعي في عمان.

*سلطنة عمان - مجموعة الطاقة الفرنسية توتال اعلنت في بيان لها بانها

وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عمان لتطوير موارد للغاز الطبيعي في

الدولة الخليجية.

وقالت توتال بانها "ستطور توتال وشل كمشغلين اكتشافات غاز طبيعي بمنطق

بريك الكبرى في الرقعة 6 البرية من خلال حصتين تبلغان 25 و75 بالمئة على

الترتيب".

ومن المتوقع أن يكون الانتاج المبدئي نحو 500 مليون قدم مكعبة يوما وقد

يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميا.

وتابع البيان "ستستغل توتال حصتها من الغاز كلقيم لإقامة مركز إقليمي في

عمان لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال")).



== مصرف يستخدم عملة بيتكوين في تحويل القروض عبر الإنترنت.

*برلين-أسس رادوسلاف ألبرخت الألماني بنكا على الإنترنت يسمح للعملاء

بتحويل القروض إلى أي مكان في العالم باستخدام عملة البيتكوين

الافتراضية.

ويذكربان منصة بيتبوند تستخدم العملات الافتراضية مثل البيتكوين لتفادي

نظام شبكة المعاملات المالية سويفت لنقل القروض حول العالم بسرعة وبتكلفة

بسيطة.

واعلن مكتب في برلين، إن "التحويلات المالية التقليدية مكلفة نسبيا بسبب

رسوم سعر صرف العملة ويمكن أن تستغرق بضعة أيام.. لكن مع بيتبوند تعمل

المدفوعات بشكل مستقل عن المكان الموجود به العملاء. وتتم التحويلات عبر

الإنترنت بسرعة فائقة وبتكاليف منخفضة")).



== رؤساء "غرف التجارة" نتطلع إلى مشروعات الخصخصة.

* الرياض-أكد رؤساء غرف تجارية سعودية، أن حرص الدولة على تنفيذ سياسة

خصخصة عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية من بينها الموانئ، وبعض

الخدمات في قطاع النقل، يعكس ثقتها بقدرات قطاع الأعمال السعودي، الأمر

الذي يسهم في فتح قنوات استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، وتوفير مزيد

من فرص العمل للمواطنين.

ورحب قادة قطاع الأعمال بإشادة محمد الجدعان وزير المالية، بدور القطاع

الخاص والتزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات

والإقرارات الضريبية والزكوية التي قدمها، حيث أثر ذلك في زيادة

الإيرادات غير النفطية، حيث أكد الجدعان أن القطاع الخاص يعد إحدى ركائز

ومستهدفات "رؤية المملكة 2030"، القائدة للدفة الاقتصادية لمستقبل

السعودية)).



== السوق السعودي يستعد لدخول السيارات الكهربائية .

*الرياض-تعكف السعودية هذه الايام على إعداد إجراءات استقبال الطلبات

التجارية المتعلقة بإدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المحلية، قبل

دخولها حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الآن.

واستقبلت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس طلبات لإدخال هذه المركبات

واعتماد شهاداتها الخاصة، وذلك بعد إقرار اللائحة الفنية للمركبات

الكهربائية .

وتتوقع دراسة اجريت حول السيارات الكهربائية أن يؤدي هذا النمو

للسيارات الكهربائية إلى استغناء قطاع النقل البري عن نحو مليوني برميل

وقود كربوني يوميا بحلول 2035، وهي نفس كمية الانخفاض التي أدت إلى تراجع

أسعار النفط العالمية خلال عامي 2014 و2015، وعن نحو 25 مليون برميل وقود

يوميا بحلول 2050.

وأضافت الدراسة أن "أنظمة الطاقة الشمسية بما في ذلك نفقات تخزين

الكهرباء الناتجة عنها يمكن أن توفر 23 في المائة من إجمالي الطاقة

المولدة في العالم بحلول 2040، و29 في المائة بحلول 2050، وهو ما سيؤدي

إلى وقف استخدام الفحم بالكامل وانخفاض حصة الغاز الطبيعي من سوق الطاقة

إلى 1 في المائة فقط")).



== تخوف اوروبي من استحواذ الصين على اقتصاد أوروبا.

نيويورك - سلطت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته مؤخرا الضوء على تمدد

نفوذ الصين في أوروبا مشيرة إلى أن العواصم الأوروبية تقرع ناقوس الخطر

خوفا من سيطرة الصين على مفاصل الاقتصاد الأوروبي.

وتحدثت الوكالة الاقتصادية في تقريرها عن حجم الاستثمارات التي ضختها

الصين في أوروبا خلال العقد الماضي، وقالت إن الشركات الصينية كانت تشتري

أي شيء يشكل اهتماما لها مستخدمة موارد مالية ضخمة ومستفيدة من الدعم

الحكومي.

وذكرت "بلومبرغ" أن الاستثمارات الصينية في الدول الأوروبية بلغت خلال

الأعوام العشرة الماضية نحو 318 مليار دولار، وعند المقارنة بحجم

الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها نجدها أقل

بنسبة 45% )).



== أوروبا" تتوقع انتعاش اقتصاد الخليج".

* لندن- توقعت المفوضية الأوروبية أن يشهد اقتصاد دول الخليج تعافيا

قويا خلال العام المقبل، بدعم جهود الإصلاح وبرامج الحوافز التي تبنتها

دول المنطقة أخيرا، والنمو الإجمالي لمجلس التعاون الخليجي خلال العام

الحالي.

وأكدت المستشارة الرئيسية في المفوضية الأوروبية إيوا سينوفيتش، أن دول

مجلس التعاون الخليجي شهدت أضعف معدلات نمو في إجمالي الناتج المحلي خلال

عام 2017، نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للتراجع في أسعار

الطاقة العالمية، والدمج المالي الذي يثقل النشاط غير النفطي، وانخفاض

السيولة في القطاع المصرفي.



ست دول تقترب من الإفلاس في 2018 .

* الامم المتحدة- حدد تقرير اقتصادي ست دول على مستوى العالم تواجه أزمات

اقتصادية خانقة، تبدأ بارتفاع كبير في مستويات التضخم وتنتهي بتفاقم

الديون وارتفاع معدلات القروض.

وأشار تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة خاص بالآفاق الاقتصادية العالمية،

إلى أن دول غينيا الاستوائية وهايتي وزيمبابوي وموزمبيق وجنوب السودان

واليمن، جميعها تنتظر الإفلاس خلال العام الجاري)).





== خسائرشركات تكنولوجيا صينية 141 مليار دولار.

* بكين- شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الثلاث الكبرى في الصين المعروفة

اختصارا باسم "بات" هبوطًا قويا منذ بداية العام الجاري، ورغم تحصين بكين

للعالم السيبراني جيدا، لم يمنع ذلك نزيف المليارات من القيم السوقية

للاعبين الرئيسيين فيه.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية لشركة "بايدو" و"علي بابا" و"تنسنت"

بمقدار 141 مليار دولار من أعلى مستوياتها هذا العام مع تزايد الاتجاه

البيعي لأسهم نظيراتها الأمريكية في جميع أنحاء العالم)).



== البنك الأوروبي يتوقع نموا في الاقتصاد الأردني.

البحر الميت- توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد

الاقتصاد الأردني زيادة متواضعة في وتيرة نموه العام الحالي والمقبل

مدعوما بزيادة في الاستهلاك الخاص، نتيجة تزايد عدد اللاجئين وتنفيذ جملة

من الإصلاحات الهيكلية.

وفي تقرير جديد له صدر على على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي

البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية المنعقدة في منطقة البحر الميت

اليوم الاربعاء، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 5ر2

بالمائة في 2018 و7ر2 في المائة في 2019، بعد أن سجل 2 في المائة خلال

العامين الماضيين.

وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الجديد من البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية إلى الأثر الإيجابي الناتج عن البرنامج الذي

أطلقته الحكومة الأردنية، والذي يتم بموجبه منح الجنسية الأردنية لفئة

محددة من المستثمرين الأجانب، وتحسن التوقعات العالمية والثقة النابعة من

إجراءات تصحيح الوضع المالي)).



== السعودية تشتري 1.5 مليون طن من الشعير في مناقصة .

* دبي - قالت وكالة الأنباء السعودية بإن المؤسسة العامة للحبوب تسعى

لشراء 1.5 مليون طن من علف الشعير في مناقصة.

وقال البيان إن المؤسسة تريد أن يصل الشعير في يوليو أو أغسطس .

وينبغي تسليم 1.14 مليون طن من الإجمالي في موانئ البحر الأحمر و360 ألف

طن بموانئ الخليج)).



== الاقتصاد المصرى في المرتبة 15 بحلول العام 2050 .

*القاهرة -"أصدرت شركة الاستشارات "برايس ووترهاوس كوبرز"، مؤخرا تقريرا

ذكرت فيه الدول التى من المتوقع أن تتصدر الاقتصاد العالمى بحلول 2030

و2050، وكانت المفاجأة وجود جمهورية مصر العربية من ضمن التصنيف، التى

تحتل الآن المركز 21 عالميا، حيث ستصل إلى المركز 15 عالميا.

وصنفت "برايس ووترهاوس كوبرز" فى تقريرها المعنون بـ"نظرة طويلة: كيف

سيتغير الاقتصاد العالمى بحلول العام 2050"، 32 بلدا استنادا للناتج

المحلى الإجمالى بحسب تعادل القوة الشرائية ( بي . بي . بي ).

والمفاجئ فى التقرير أن "برايس ووترهاوس كوبرز" تتوقع دورا رياديا

للاقتصاد المصرى، حيث ستحل فى العام 2030 فى المرتبة الـ 19، متقدمة على

دول مثل باكستان، وماليزيا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا.

وقالت "برايس ووترهاوس كوبرز"، التى تعد الأكبر فى مجال المحاسبة

والتدقيق، أن اقتصادات البلدان النامية ستصعد خلال السنوات القادمة،

لتهمين على الاقتصاد العالمى بحلول العام 2050 )).



== أقوى 21 اقتصاداً العام 2030.

*باريس-قالت تقارير اقتصادية بان الأسواق الناشئة ستبدأ في الهيمنة على

تصنيفات أكبر الاقتصادات في العالم بحلول العام 2030، وفقاً لتقرير نشرته

برايس ووترهاوس كوبرز هذا العام.

وذكر التقريربأنّ الأسواق الناشئة مثل ((الهند و البرازيل )) ستواجه

تحدياً متزايداً للهيمنة الاقتصادية خاصة على الولايات_المتحدة التي ليست

في الصدارة , والصين بينما ينحدر اقتصاد دول أخرى.

ويصنف التقرير البلدان حسب ناتجها المحلي الإجمالي العالمي المتوقع من

خلال تعادل القوة_الشرائية واستقرار العملة)).



== توقعات بانتعاش الاقتصاد خلال العام 2018.

* لندن- "أشار البنك_الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير إلى أنه

رفع حجم توقعاته الاقتصادية لعام 2018 مع استمرار الانتعاش واسع النطاق

في العالم.

وتوقع البنك في تقرير جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" ان يصل

"متوسط معدل النمو 3,3 في المئة خلال عام 2018، بزيادة 0,3 في المئة عن

توقعات صادرة في تشرين الثاني الماضي.

كما توقع أن يصل متوسط معدل النمو الى 3,2 في المئة في عام 2019 في

البلدان التي يستثمر فيها.

واوضح انه "بعد معاناة شديدة خلال الأزمة المالية العالمية، واجهت

البلدان التي يستثمر فيها البنك صعوبة في العودة إلى مسار النمو في بادئ

الأمر، ولكنها ما لبثت أن تمكنت من التعافي خلال عام 2017")).



- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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